Жители Тюменской области могут узнать о первой медицинской помощи в МАХ

В мессенджере МАКС в чат-боте «Мое здоровье Тюменская область» запущен новый раздел «Первая медпомощь: видеоинструкции». Короткие ролики объясняют, как действовать в экстренных ситуациях – при остановке сердца, обмороке, приступе эпилепсии, носовом кровотечении и если человек подавился. Видео подготовили департаменты информатизации и здравоохранения совместно со Станцией скорой медицинской помощи.

«Важно помнить, что рядом всегда может оказаться человек, нуждающийся в помощи, и в такие моменты крайне важно действовать уверенно и правильно. Мы планируем продолжать дополнять сервис полезными материалами», – отметил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

Чтобы воспользоваться разделом, нужно зайти в чат-бот «Мое здоровье Тюменская область», авторизоваться через «Госуслуги», открыть меню и выбрать иконку «Первая медпомощь: видеоинструкции».

Напомним, что чат-бот «Мое здоровье Тюменская область» работает в МАКС с 2025 года. С начала 2026 года через него оформлено уже 148 тысяч записей на прием к врачу. Кроме того, 40 тысяч раз жители региона получали телемедицинские консультации, а более 18 тысяч больничных листов закрыты дистанционно. В мессенджере МАКС работает более 760 региональных каналов, а число их уникальных пользователей почти достигло 60 тысяч.