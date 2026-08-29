Жительница Тюмени прошла диспансеризацию и узнала о редком заболевании

За первое полугодие 2026 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Тюменской области прошли почти 405 тысяч жителей. По результатам обследований врачи выявили более 33 тысяч заболеваний, включая порядка тысячи злокачественных новообразований, большинство из которых обнаружены на ранних стадиях, сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Эти цифры подтверждает реальная история, которая произошла в Городской поликлинике №1. 25-летняя девушка пришла на плановую диспансеризацию, чувствуя себя здоровой. Единственное, что ее беспокоило, – кожный зуд, который казался незначительным. Однако результаты анализа крови насторожили врачей: показатели, связанные с работой печени и оттоком желчи, превышали норму более чем в 10 раз. При этом УЗИ не показало никаких изменений.

Врачи начали поиск причины. Исключив возможные вторичные заболевания, пациентку направили в гастроэнтерологическое отделение с подозрением на редкое заболевание – первичный билиарный холангит. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует мелкие желчные протоки внутри печени. Болезнь может развиваться годами без симптомов, и единственным проявлением иногда становится кожный зуд. Без лечения она приводит к фиброзу и циррозу печени. Подозрение врачей подтвердилось. Сегодня девушка знает о своем диагнозе, находится под наблюдением специалистов и получает необходимое лечение.

«Многие заболевания могут долго развиваться незаметно, и именно профилактические обследования помогают обнаружить их вовремя», – отметила врач по медицинской профилактике Полина Павлова.

«Своевременная диагностика позволяет вовремя выявлять заболевания, а значит – сохранять здоровье. Поэтому мы продолжаем развивать систему диспансеризации. В этом помогают инструменты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"», – напомнил глава региона Александр Моор.