Проголосовать смогут более 1,19 миллиона жителей Тюменской области

В Тюменской области продолжается подготовка к Единому дню голосования, который пройдет с 18 по 20 сентября. В регионе зарегистрировано более 1 миллиона 191 тысячи избирателей. Подготовка к выборам идет в плановом режиме, сообщил губернатор Александр Моор на заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО.

С 20 августа в регионе стартовал проект «ИнформУИК» – поквартирные и подомовые обходы избирателей членами участковых избирательных комиссий. Они помогают жителям разобраться в вопросах, связанных с предстоящим голосованием. Механизм «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать не по месту регистрации, а там, где удобно, начал работу 3 августа.

Особое внимание уделяется безопасности. Все избирательные участки оснастят камерами видеонаблюдения, помещения обследуют с помощью служебных собак и спецсредств. На каждом участке организуют охрану и досмотр с металлодетекторами.

Губернатор Александр Моор отметил, что для обеспечения правопорядка приняты все необходимые меры.

«Подготовка к Единому дню голосования продолжается. Сделаем все, чтобы каждый мог воспользоваться своим избирательным правом», – заявил Александр Моор.