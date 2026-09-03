Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

5 сентября

Выставка «Сургут-Тобольск-Санкт-Петербург. Нарисованная история»

Место проведения: ДХШ №1 им. Л.А. Горды, улица Энгельса, 7. Время: с 09:00 до 15:00.

Сургутян приглашают на выставку пленэрных работ учащихся ДХШ №1, созданных во время творческих поездок по историческим и культурным городам России. В экспозиции представлены работы с изображением старинных храмов и улиц Тобольска, величественных набережных и дворцов Санкт-Петербурга, а также уютных уголков и пейзажей родного Сургута.

Телефон для справок: 28-76-72. Цена билета: 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Информационный час «Художник русских легенд»

Место проведения: Библиотека (универсальная) №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Ивана Билибина ‒ выдающегося русского живописца и графика, педагога и одного из членов-учредителей «Союза русских художников». Участники встречи познакомятся с русским искусством и иллюстрациями персонажей народных сказок и былин.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Лекторий на тему «Как искали Тюменскую нефть»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

Гостей ждет интерактивное чтение документального рассказа Константина Лагунова «Как искали Тюменскую нефть» из фонда Редкой книги с цифровой анимацией по иллюстрациям издания. Завершит встречу заведующий мемориальным комплексом «Дом Ф.К. Салманова» Василий Рашевский, который расскажет, что в книге ‒ правда, а что ‒ художественный вымысел.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 6+

Выставка «От классики до авангарда»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 12:00 до 20:00.

Детей и их родителей приглашают на юбилейную выставку, посвященную 55-летию Детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды. В экспозиции представлены работы преподавателей ‒ Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой. В одном зале будут совмещены традиционное и абстрактное искусство, живопись и графика.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. 0+

6 сентября

Спектакль «Кошкин дом»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00 и 13:00.

В этот день сургутские зрители увидят премьеру ‒ совершенно новый спектакль по произведению Самуила Маршака «Кошкин дом». Главная героиня ‒ настоящая светская львица и суперзвезда, которая обожает себя, зависима от чужого внимания и не замечает ничего вокруг. Но однажды случается беда ‒ роскошный дом сгорает, жизнь рушится, а гламурные «друзья» моментально отворачиваются. Потеряв все, героиня впервые снимает свою «звездную маску», и зритель увидит, как беда лечит от эгоизма, а потеря богатства помогает найти самое ценное на свете ‒ настоящую семью.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Пешеходная экскурсия «Сургут между прошлым и будущим»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Участники прогулки познакомятся с историей первого русского города на Оби и узнают множество любопытных фактов: какой секрет хранит улица Просвещения, о чем могут рассказать городские реки Бардаковка и Сайма и каким образом поселок Черный мыс стал частью Сургута.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+