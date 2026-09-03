FIS допустила российских лыжников к международным соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на решение федерации.

«После недавних решений Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу совет FIS рассмотрел ситуацию и постановил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанную на наборе принципов, установленных FIS», — говорится в заявлении.

Россияне смогут участвовать только в индивидуальных дисциплинах. Спортсменам запретят использовать национальную символику, включая флаги, гимны и форму. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым требованиям.

Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал решение FIS важным шагом. Он отметил, что федерация долгое время занимала жесткую позицию по отношению к российским спортсменам, однако после избрания в июне нового президента Александра Оспельта ситуация изменилась.