Минобороны России планирует расширить доступ к данным военнообязанных и их родственников

Минобороны России готовит приказ, который позволит Вооруженным Силам получать расширенный перечень личных данных военнообязанных, а в отдельных случаях — сведения об их родственниках. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Газета.Ru». Согласно проекту, при отборе кандидатов военкоматы смогут запрашивать сведения о доходах человека, кредитных обязательствах, банковских счетах и месте работы.

Также в перечень вошли данные о здоровье военнообязанных. Медицинские учреждения смогут передавать информацию о психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, наркозависимости, алкоголизме, токсикомании, туберкулезе, ВИЧ и вирусном гепатите. В некоторых случаях проверка сможет затрагивать супругов, детей, родителей, родных братьев и сестер военнослужащих, а также шуринов и своячниц.

Приказ пока не подписан и проходит антикоррупционную экспертизу. Его положения еще могут изменить.

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