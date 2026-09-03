​Россияне вдвое увеличили объем международных переводов за год

С начала 2026 года россияне отправили за рубеж более 18 млн переводов — это в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Общий объем операций достиг 233 млрд рублей, увеличившись в два раза. Чаще всего россияне переводят деньги для покупки товаров и услуг, оплаты зарубежных сервисов, поддержки родных и близких, а также для подготовки к поездкам. Средний чек перевода — 13 тысяч рублей. Такие данные озвучил на ВЭФ 2026 зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Среди лидеров по объему транзакций — Китай, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Китай остается безусловным лидером: на него приходится свыше 56% всех трансграничных переводов. В структуре транзакций в КНР 96% объема приходится на переводы по номеру счёта в юанях, а по числу операций лидируют переводы по телефону — они занимают 87%. «Мы фиксируем устойчивый рост спроса на переводы в Китай. Развитие инфраструктуры расчетов с КНР – один из приоритетов», – заявил топ-менеджер ВТБ.

А между тем в России вступил в силу цифровой рубль — мы написали большой разбор о его плюсах, минусах и мифах про него.