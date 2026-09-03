Сургут запустит четыре новых автобусных маршрута с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года в Сургуте начнут работать четыре новых автобусных маршрута — №22, №22а, №77 и №77а. Они заменят действующие маршруты №51 и №52, сообщает сообщество «Общественный транспорт Сургута».

Маршруты №22 и №22а будут кольцевыми и придут на смену маршруту №51, который связывает ТРЦ «Сити-Молл» и железнодорожный вокзал.

Автобусы будут двигаться по одному кольцу в противоположных направлениях: №22 — по часовой стрелке, №22а — против часовой.

По такой же схеме организуют маршруты №77 и №77а, которые заменят №52 между ТРЦ «Сити-Молл» и улицей Ивана Захарова.

Они также будут проходить по кольцу навстречу друг другу, но охватят другие улицы и жилые районы.

Все четыре направления будут обслуживать автобусы среднего класса. Расписание рассчитано на круглогодичную работу. В будни и субботу на каждую пару маршрутов планируют выпускать по четыре автобуса, в воскресенье и праздничные дни — по три.

В рабочие дни и субботу на каждом направлении предусмотрено по 43 рейса, в воскресенье и праздники — по 32. В часы наиболее активного пассажиропотока автобусы будут ходить примерно каждые 17-18 минут, в остальное время интервалы станут больше.

Недавно мы писали о том, что СПОПАТ пока не планирует использовать разработанную в Москве ИИ-технологию по созданию новых маршрутов для автобусов.