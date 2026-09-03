«ЛУКОЙЛ» стала компанией года на конкурсе «Черное золото Югры»

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» стала победителем главной номинации «Компания года» конкурса «Черное золото Югры» в 2026 году. Об итогах сообщает пресс-служба правительства Югры. Конкурс проводят с 2001 года. Он призван отмечать предприятия за эффективность производства, бережное отношение к окружающей среде, сотрудничество с коренными малочисленными народами Севера и развитие профессий нефтегазовой отрасли.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что за годы проведения конкурс стал одним из знаковых событий для нефтегазового комплекса региона. «За эти годы событие стало символом признания заслуг тех, кто формирует энергетическое будущее страны», — сказал глава региона. В 2026 году конкурс включал 39 номинаций: 29 персональных и десять корпоративных.

Среди предприятий с годовой добычей до 5 млн тонн нефти за социально-экономическое партнерство отметили ООО «КанБайкал», Нижневартовский филиал ПАО НК «РуссНефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». В категории компаний с добычей свыше 5 млн тонн в число лидеров вошли «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «Газпромнефть-Хантос» и «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В номинации «Самое динамично развивающееся предприятие» среди компаний с добычей до 5 млн тонн победителями и призерами стали Ханты-Мансийский филиал ПАО НК «РуссНефть», «ЛУКОЙЛ-АИК» и «КанБайкал». Среди крупных производителей отметили «ЛУКОЙЛ-Западную Сибирь», «Сургутнефтегаз» и «Салым Петролеум Девелопмент».

За сотрудничество с коренным населением в число лучших вошли «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «РН-Юганскнефтегаз». Эти же две первые компании вместе с «Газпромнефть-Хантос» отметили за эффективность работы с недрами.

Лучшим работодателем нефтегазового комплекса признали «Газпромнефть-Хантос». В числе призеров также оказались «РН-Юганскнефтегаз» и «Салым Петролеум Девелопмент».

Центральным событием деловой программы стало отраслевое совещание, посвященное поддержке пилотных проектов по увеличению нефтеотдачи. Участники обсудили льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для проектов с применением химических методов на зрелых месторождениях, действующие практики и параметры будущих пилотных проектов.

Подведение итогов прошло в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье сентября. В этом году праздник совпал с 95-летием со дня рождения геолога Фармана Салманова, сыгравшего ключевую роль в становлении нефтегазового комплекса региона.

Югра остается одним из главных нефтедобывающих регионов России. В 2025 году здесь добыли 202,9 млн тонн нефти, что составляет около 40% общероссийского объема.

В прошлом году победителем «Черного золота Югры» был «Сургутнефтегаз».