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Глаза боятся ‒ ИИ делает

Как за пару месяцев научиться делегировать нейросетям рутину и работать быстрее коллег

Глаза боятся ‒ ИИ делает
Фото сгенерированы нейросетью

Erid: 2SDnjeckf3y

Вы уже полгода читаете новости о том, как искусственный интеллект учится делать чью-то работу. Иногда ‒ вашу. Каждый раз обещаете себе разобраться с нейросетями «на выходных», но выходные приходят и уходят, а ваше знакомство с нейросетями ограничивается в лучшем случае неловкими запросами. При этом кто-то в вашем офисе уже разобрался ‒ и делает в два раза больше работы за то же время. Кому реально грозит замена ИИ, как нейросеть помогает удержаться на работе и с чего начать, если раньше не пробовали, ‒ разбираемся в статье.

Найдите себя на картинке

Кого ИИ уже отправил на биржу труда

Новички-копирайтеры

Три года назад в России работали сотни тысяч авторов рекламных текстов, описаний товаров и SEO-статей. Сейчас, по оценкам участников рынка, их в разы меньше. Массовых увольнений при этом никто не устраивал: в какой-то момент нейросеть научилась делать ту же работу быстрее и дешевле, а заказчики это заметили. При этом опытные специалисты никуда не исчезли. Нейросеть нужно проверять, ведь ответственность за слово и все репутационные риски несет по-прежнему человек. Кроме того, без навыков редактуры заказчик не может понять, качественный текст ему написали или слабый. Поэтому сейчас в редакциях вместо четырех начинающих копирайтеров работает одна нейросеть под присмотром опытного редактора и шеф-редактора. Такой подход существенно ускоряет производство контента.

Клиентская поддержка первой линии

Типовые обращения в банк, маркетплейс, интернет-магазин ‒ «где мой заказ», «как сбросить пароль» ‒ теперь на 70–80% закрывают чат-боты. Операторов оставляют только на сложных случаях, штаты сжимаются.

Бизнес-ассистенты

Заполнение таблиц, перенос информации из одного формата в другой, простая аналитика по шаблону, каталогизация. Все, где нужно аккуратно переложить данные из точки А в точку Б, нейросеть делает без ошибок и без обеденных перерывов.

Начинающие айтишники

Их обычные задачи ‒ написать типовой код, собрать страницу сайта по образцу, ‒ нейросеть закрывает за минуты. Компании массово сокращают наем начинающих специалистов: подписка за 20 долларов дешевле стажера. При этом опытные программисты так же ценятся. ИИ закрывает типовые задачи начинающего специалиста, но ответственность за работающий продукт по-прежнему на опытных инженерах. Например, если отдать нейросети управление сайтом или приложением, есть вероятность, что он перестанет работать. А несколько часов простоя сайта ‒ не говоря уже о целом дне ‒ могут обернуться многомиллионными убытками.

Сотрудники старше 45 лет

Здесь дело далеко не в возрасте. Статистически эта категория реже изучает новые технологии, включая ИИ, для улучшения своей работы. Резюме без строки «уверенно работаю с нейросетями» в 2026 году читается как резюме без «уверенный пользователь ПК» в 2010-м. По оценке HR-экспертов, они первыми попадают под сокращение и больше молодых остаются без работы.

Вывод: ИИ пока не заменяет мышление, суждение, ответственность, живой контакт с людьми. Он забирает то, что можно описать в инструкции.

Почему сотрудник с ИИ стоит дороже сотрудника без него

По прогнозу Всемирного экономического форума в отчете Future of Jobs 2025, к 2030 году 39% профессиональных навыков изменятся или устареют. При этом ИИ и работа с данными ‒ на первом месте среди навыков, растущих в важности. Работодатели ищут не «специалистов по нейросетям», а обычных сотрудников, которые умеют применять ИИ в своей области.

Логика работодателя простая. Работник, который делает через нейросеть за час то, на что уходило три часа, стоит компании дешевле на единицу результата. Такому сотруднику проще договориться о повышении и сложнее попасть под сокращение. Крупные компании уже двинулись в эту сторону: массово переучивают тех же людей, которых недавно рассматривали как кандидатов на сокращение.

В Академии ТОП для этой задачи есть несколько курсов. ИИ для жизни подойдет тем, кто хочет использовать нейросети в повседневных рабочих задачах: письма, отчеты, презентации, поиск и структурирование информации. ИИ для бизнеса для руководителей и предпринимателей, которым нужно автоматизировать процессы, аналитику, маркетинг и продажи.

Почему RuTube не научит вас работать с ИИ

Учиться работе с ИИ по бесплатным роликам можно. Многие пробуют ‒ и бросают через две недели. Причина типичная. Самостоятельное обучение спотыкается на первом же неочевидном моменте: не тот результат от промпта, непонятная ошибка, не с кем сверить, правильно ли делаешь. С педагогом такой момент разбирается за пять минут. Дома ‒ превращается в неделю прокрастинации.

Формат Академии ТОП дает три вещи, которые сложно получить в записи:

  • живой преподаватель, который отвечает на конкретный вопрос конкретного студента;
  • группа взрослых с похожими задачами ‒ коллеги, с которыми обсуждают реальные кейсы своей работы;
  • рабочее оборудование с настроенным ПО, не нужно тратить вечера на установку и подписки.

Где же тогда учиться?

С чего начать

Если хотите освоить работу с нейросетями системно и с преподавателем, посмотрите подборку курсов по «ИИ» в филиале ТОП в Сургуте. Программы поделены по уровню ‒ от «никогда не пользовался нейросетью» до «внедряю ИИ в процессы компании».

Академия ТОП создает образовательную экосистему с филиалами по всей стране с 2008 года. Очные курсы для взрослых проходят в вашем городе, программы можно совмещать с работой вечером или в выходные. Выберите направление, которое усилит вашу профессию, и первый шаг к новому навыку можно сделать в ближайшее время. Записаться на консультацию можно по телефону 8(3462)779-349

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АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП СУРГУТ"


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