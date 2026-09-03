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​В Сургуте полностью заменят уличную подсветку до аэропорта

Изношенную подсветку улицы Аэрофлотской в Сургуте заменят в 2027 году

​В Сургуте полностью заменят уличную подсветку до аэропорта
Фото: Максим Слепов / vk.com

В 2027 году архитектурно-художественное освещение на улице Аэрофлотской в Сургуте ждет капитальный ремонт. Работы предусматривают полную замену световых элементов, сообщила администрация города.

«Подрядная организация для обслуживания архитектурно-художественного освещения улицы Аэрофлотской уже определена. В настоящее время завершается оформление и подписание муниципального контракта. Сразу после заключения муниципального контракта на выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию архитектурно-художественного освещения города Сургута подрядчик приступит к выполнению работ», ‒ указали представители власти в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

Подсветка работает с 2021 года и за это время значительно износилась из-за суровых климатических условий. По оценке властей, ремонт отдельных неисправных элементов уже не позволит восстановить надежную работу системы. Именно поэтому требуется капитальный ремонт с полной заменой световых элементов.

Напомним, на семикилометровом участке улицы Аэрофлотской сделали архитектурно-художественную подсветку опор освещения. Их оформили пиксельными элементами теплых и холодных оттенков, а также брендированными консолями с изображением лисы – символа Сургута.

Напомним, на семикилометровом участке улицы Аэрофлотской ранее появились пиксельные световые элементы теплых и холодных оттенков, а также консоли с изображением лисы – символа Сургута.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 109, комментариев: 0
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