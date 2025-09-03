Подведены итоги XXV окружного конкурса «Черное золото Югры»

В Ханты-Мансийске подвели итоги XXV окружного конкурса «Чёрное золото Югры», который традиционно объединяет лучших специалистов нефтегазовой отрасли региона. Конкурс стал знаковым событием в преддверии профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Главную награду – звание «Компания года» – в очередной раз получил «Сургутнефтегаз». Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил коллектив предприятия: «Ваша работа – яркий пример эффективности, инноваций и социальной ответственности. Благодарю за многолетнее плодотворное сотрудничество».

Особое внимание на церемонии уделили людям, чей вклад в развитие нефтегазовой отрасли высоко оценён на государственном уровне. В этом году государственными и окружными наградами отмечены 31 специалист. Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено Александру Радостеву.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Сергей Бардак, Ольга Кизим, Наталья Цыганкова и Виль Шакиров.

Знаком «Заслуженный труженик Югры» отмечён генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз», Герой труда России Владимир Богданов. По словам главы региона, эта награда – знак благодарности и признательности жителей округа за многолетний труд руководителя и его самоотдачу.

Подводя итоги конкурса, Руслан Кухарук отметил, что труд нефтяников и газовиков является основой экономической стабильности и развития не только Югры, но и всей страны: «Вы – пример качественной командной работы, преданности делу и безграничной ответственности. Верю, что вместе мы сможем ответить на любые вызовы и достичь новых высот!»