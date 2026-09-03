В Тюменской области развивают маршруты сельского туризма

В Тюменской области работу по развитию сельского туризма и созданию экскурсионных маршрутов ведут уже в 11 муниципальных округах. В 2026 году маршрут «Семь деревень» начал работать по графику с фиксированными датами, сообщает «Тюменская линия».

Ход развития агротуризма рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям. Председатель комитета Владимир Ковин отметил, что четыре муниципалитета — Заводоуковский, Исетский, Упоровский и Ярковский — претендуют на звание лучших в этой сфере.

«Работа по развитию сельского туризма, направленная на формирование туристических и экскурсионных маршрутов, проводится в одиннадцати муниципальных округах. Четыре из них - Заводоуковский, Исетский, Упоровский и Ярковский претендуют на звание лучших. Объекты агротуризма - это еще один из источников доходной части бюджета муниципальных округов, дополнительные рабочие места, места для отдыха. Я уверен, что наш агротуризм займет достойное место не только среди муниципальных образований, но и пойдет за пределы области», — отметил он.

В Упоровском округе действует программа «Красоты Упоровской земли». Туристам предлагают посетить дом-музей старообрядчества, пасеку и парк активного туризма «Масали».

В Ярковском округе работает экскурсия «Выходной в деревне» в деревне Никитина. Программа включает проживание в гостевом доме, дегустацию сельскохозяйственной продукции, мастер-классы и русские народные игры.

Еще один маршрут — «В гости к староверам Приисетья» — действует в Исетском округе. Он проходит через село Исетское и деревню Кирсанова и знакомит путешественников с традициями, ремеслами и культурой старообрядцев.

Для расширения числа маршрутов регион также привлекает сельскохозяйственные предприятия к партнерству с туристическим проектом Visit Tyumen.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова ранее отмечала, что регион намерен развивать туризм не только в основных центрах притяжения, но и в муниципалитетах. В качестве перспективных направлений она называла Заводоуковск, где прошел гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник», а также Ишим и Ишимский округ, где развиваются объекты, связанные со сказочной тематикой и Коньком-горбунком.