В Сургуте проложили 5,7 км нового магистрального канализационного коллектора

В Сургуте продолжается реконструкция магистрального напорного канализационного коллектора от КНС-3 у речки Черной до мехколонны 114. На сегодняшний день специалисты проложили 5,7 километра труб из общей протяженности более 12 километров. Об этом сообщает администрация Сургута.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Старый коллектор из стальных труб прослужил городу более 40 лет. Новые полиэтиленовые трубы рассчитаны минимум на 50 лет эксплуатации.

Новый коллектор пройдет вдоль улицы Аэрофлотской. Такое расположение должно упростить осмотр сетей, подъезд спецтехники и проведение ремонта.

Строительство ведут в два этапа с использованием горизонтально направленного бурения. На втором этапе одновременно предусмотрена санация полимерно-тканевым чулком.

На объекте работают две буровые установки, 30 специалистов и 15 единиц техники. Завершить реконструкцию планируют в ноябре 2026 года.