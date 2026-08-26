Ханты-Мансийский НПФ обеспечил канцелярскими наборами 62 юных жителя округа

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Помощь оказана в рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребёнка в школу».

Поддержку получили дети от 7 до 16 лет из Ханты-Мансийска, которые состоят на сопровождении Семейного многофункционального центра. Среди них 12 первоклассников.

Ханты-Мансийский НПФ сформировал для ребят 62 школьных набора, в которые вошли тетради, альбомы, карандаши, краски, клей и другие принадлежности для учёбы.

«Такая помощь позволяет детям прийти в школу подготовленными, чувствовать себя увереннее среди одноклассников и сосредоточиться на учёбе. Мы ценим партнёрство с Ханты-Мансийским НПФ», – отметила заведующая отделением «Семейный многофункциональный центр» Анастасия Рясная.

АО «Ханты-Мансийский НПФ» работает с 1995 года, реализует программу дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы Югры, является оператором Программы долгосрочных сбережений и осуществляет обязательное пенсионное страхование.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"