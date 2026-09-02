Россияне потребляют 23 кг рыбы в год при целевом уровне 28 кг

Россияне в среднем потребляют 23-23,5 кг рыбы в год на человека при целевом показателе 28 кг. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, передают «Ведомости». Для увеличения потребления рыбной продукции разработана дорожная карта. Одним из инструментов стало создание АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции».

«Мы создали АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции", которая уже активно начала работать и развивает именно те направления, которые мы считаем необходимыми и важными», — рассказал Шестаков.

При этом рыбная продукция продолжает дорожать. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке за год выросла на 46% и достигла 460 рублей за килограмм. Кета подорожала на 17,8% — до 530 рублей, нерка — на 3,7%, до 850 рублей за килограмм. С начала путины в июне цена горбуши на Дальнем Востоке увеличилась еще на 19,5%. Рост стоимости связывают с сокращением предложения на фоне снижения объемов промысла лососевых.

Между тем в Туре и Тоболе, по оценкам специалистов, в нынешнем сезоне от загрязнения рек рыба погибла полностью. В Иртыше ситуация лучше — до него самые страшные последствия экологических проблем не долшло, и массовой гибели рыбы не зафиксировали.