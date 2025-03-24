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​Руслан Кухарук рассказал экспертам со всей страны, как в Югре сохраняют локальную культуру и память

Губернатор Югры выступил на форуме «Малая Родина – Сила России»

​Руслан Кухарук рассказал экспертам со всей страны, как в Югре сохраняют локальную культуру и память
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске в рамках региональных дней II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России» состоялось пленарное заседание «Сохраняя память, строим будущее: культурная политика муниципалитетов в современных реалиях». Участниками мероприятия стали члены федеральной проектной команды «Наследие», представители органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, главы муниципальных образований Югры, председатели представительных органов, представители общественных организаций, эксперты профессионального сообщества, а также участники программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» и образовательной программы «Лидеры изменений Югры 5.0».

Губернатор Югры Руслан Кухарук в своем выступлении выделил ключевые задачи, которые стоят перед региональной властью и муниципалитетами в области сохранения и приумножения историко-культурного наследия округа в современных условиях. Особое внимание он уделил двум основным направлениям работы.

Первое направление связано с сохранением многовековой истории и традиционного образа жизни коренных народов Югры. По словам главы региона, перед властью стоит задача не только сохранить языки и культуру ханты, манси, зырян и лесных ненцев, но и обеспечить устойчивость традиционных хозяйств, в частности оленеводства, как основы сохранения культурной идентичности этих народов.

«Наша прямая задача – сохранять языки, традиционный образ жизни, быт, форму хозяйствования коренных народов, которые много веков населяют территорию Югры. Это большая и серьезная работа, которая должна вестись и в экономическом направлении. Для нас приоритетно сохранение традиционного образа жизни, и оленеводство здесь играет ключевую роль. Необходимо создать условия, которые позволят сохранить не просто экономическую деятельность, а сами народности, их языки и культурные традиции», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Второе направление работы региональных властей связано с активным развитием и продвижением культуры коренных народов, поддержкой традиционных ремёсел и популяризацией родных языков. Ежегодно в Югре проводится более 1500 различных мероприятий, таких как национальные праздники, фестивали, конкурсы и обряды, направленных на сохранение культурного наследия северных народов.

Одним из успешных примеров поддержки культуры и образования коренных народов стал проект «Стойбищная школа-сад», реализуемый с 2020 года. Благодаря этому проекту дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие в семьях на традиционных стойбищах, получают качественное дошкольное образование, при этом оставаясь в привычной культурной и языковой среде. Сегодня в Югре успешно функционируют 8 таких стойбищных школ-садов в трех муниципальных районах, в них получают образование 45 детей из 32 семей.

«Проект уже неоднократно был признан лучшей практикой на разных площадках нашей страны и продолжает успешно развиваться», – отметил Руслан Кухарук.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 74, комментариев: 0
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