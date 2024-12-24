АО «Транснефть – Сибирь» заменило подводный переход магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через реку Обь (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Цель – повышение надежности процесса транспортировки нефти по магистральному трубопроводу и его экологической безопасности.

Работы по замене подводного перехода проводились на участке общей протяженностью 2,7 км. Прокладка нового участка под руслом реки производилась методом наклонно-направленного бурения параллельно действующему МН. Выполнена сварка дюкера (подводный участок трубопровода) с последующим протаскиванием в подготовленной скважине под русловой частью. Длина дюкера составила 1,8 км, диаметр – 1220 мм. Для повышения надежности использована труба с толщиной стенки 21 мм повышенного класса прочности с усиленным типом изоляционного покрытия.

Участок нефтепровода успешно обследован с использованием внутритрубного диагностического прибора, проведено гидравлическое испытание на прочность и герметичность. Для подтверждения качества сварных стыков проведен визуальный, ультразвуковой и рентгенографический контроль. Выполнено подключение к системе МН.

Работы по замене участка подводного перехода МН Сургут – Полоцк проводились в строгом соответствии с требованиями проектных решений, пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля ПАО «Транснефть».