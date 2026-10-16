Форум «ИНФОТЕХ» представит в Тюмени нейросети для медицины и городского хозяйства

На выставке цифрового форума «ИНФОТЕХ» в Тюмени представят нейросетевые разработки для городского хозяйства, цифровой медицины и управления проектами. XIX форум пройдет 22-23 октября при поддержке Минцифры России, сообщает «МегаТюмень».

Комитет по информатизации Тюмени подготовит стенд «Интеллект города: инновационные решения». Посетителям покажут нейросетевые технологии, которые применяют при благоустройстве территорий, содержании дорог и проведении муниципального контроля.

Тюменский кардиологический научный центр представит цифровые решения для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельное внимание участники уделят использованию искусственного интеллекта в медицине.

Компания «Ростелеком», выступающая генеральным партнером форума, покажет набор российских ИТ-решений «Лукоморье» для управления процессами и проектами. В него входит система «Мера», с помощью которой можно создавать информационные панели и визуализировать данные.

Форум объединит представителей органов власти, научных и медицинских организаций, а также ИТ-компаний. Участники смогут познакомиться с разработками для городского управления, здравоохранения, образования и информационной безопасности.

Ранее siapress.ru сообщал, что 22 октября на «ИНФОТЕХе» состоятся открытый диалог с министром цифрового развития России и дискуссии об искусственном интеллекте в здравоохранении и образовании. На второй день запланировано обсуждение цифровизации дорожного хозяйства, защиты информации и применения алгоритмов для прогнозирования событий.