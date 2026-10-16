В Югре активность покупок квартир на вторичном жилье выросла на 34%

В Югре за январь–сентябрь 2026 года заключили 12,4 тысячи договоров купли-продажи вторичного жилья между физическими лицами. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимости».

Темпы роста в округе оказались выше, чем в Новосибирской области, где число сделок увеличилось на 32%, Нижегородской области — на 29%, Красноярском крае — на 27%. В Татарстане показатель вырос на 25%, в Челябинской и Свердловской областях — на 20%.

Среди 15 регионов с наибольшим количеством сделок лидером по динамике стала Московская область: продажи выросли на 39%. В Ленинградской области прирост составил 38%, в Москве — 11%.

Одним из факторов оживления рынка аналитики называют повышение доступности ипотечного кредитования. В целом по России за девять месяцев число ипотечных сделок увеличилось на 60% год к году, тогда как покупок без привлечения кредита — на 8%. Отдельную динамику ипотечных сделок в Югре исследование не приводит.

В крупных агломерациях аналитики также отмечают расширение географии поиска жилья. Доля интереса московских пользователей платформы к квартирам в Подмосковье выросла с 26 до 31%, а петербургских пользователей к жилью в Ленинградской области — с 15 до 19%.

«Развитие транспортной инфраструктуры — особенно активное в крупных городах России — дает потенциальным покупателям возможность рассматривать больше интересных лотов в рамках сопоставимого бюджета за счет прилегающих областей», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Напомним, по итогам декабря 2025 года Югра заняла третье место в России по доле ипотечных сделок на вторичном рынке. С привлечением кредита тогда совершили 42% таких покупок.