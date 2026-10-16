В Югре назвали самые популярные автомобили с пробегом за третий квартал 2026 года

Самыми популярными автомобилями с пробегом в Югре в третьем квартале 2026 года стали LADA Priora, Toyota Camry и LADA Granta. Средняя стоимость подержанной машины в округе составила 1,2 млн рублей, сообщили аналитики «Авито Авто».

Среди марок лидировали LADA, Toyota и Kia — на них пришлось 22,4%, 13,6% и 7,2% соответственно. В тройку наиболее популярных отечественных моделей вошли LADA Priora со средней ценой 310 тысяч рублей, Granta за 569 тысяч рублей и 2114 Samara. Среди японских автомобилей первые позиции заняли Toyota Camry, Corolla и Land Cruiser. Их средняя стоимость составила 1,8 млн, 861 тысячу и 3,9 млн рублей соответственно.

Среди корейских моделей лидировали Hyundai Solaris за 914 тысяч рублей, Kia Rio за 928 тысяч и Kia Cerato за 1 млн рублей. Из немецких автомобилей наиболее популярными стали Volkswagen Polo со средней стоимостью 864 тысячи рублей и Mercedes-Benz E-класса за 1,4 млн рублей.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года заметнее всего среди перечисленных в исследовании марок подешевели Renault — на 10,4%, до 763 тысяч рублей. Средняя цена Daewoo снизилась на 9,3%, до 199 тысяч рублей, Chevrolet — на 6,8%, до 537 тысяч.

Среди отдельных моделей снижение оказалось еще существеннее. Daewoo Matiz потерял в цене 14,5% и в среднем стоил 190 тысяч рублей. LADA 2112 подешевела на 11,7%, до 178 тысяч рублей, Kalina — на 10,4%, до 252 тысяч, Priora — на 7,1%, до 310 тысяч. Средняя стоимость Hyundai Solaris снизилась на 8%, Kia Cerato — на 7%.

Напомним, ранее аналитики подсчитали, сколько зарплат потребуется югорчанам для покупки автомобиля. По данным за третий квартал 2025 года, LADA Granta возрастом от трех до шести лет стоила около восьми средних зарплатных предложений в регионе.