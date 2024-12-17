Бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова допросили силовики

У бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова прошли обыски. Следственные мероприятия связывают с делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, сообщили URA.RUсо ссылкой на источник в политическом истеблишменте.

«Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска «Диалог». В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», ‒ сообщает инсайдер.

По словам другого источника издания, следственные мероприятия прошли дома у Шипилова вчера, 16 декабря.

«После этого он отправился на допрос, по неподтвержденным данным, в ОБЭП. Также в Ханты-Мансийске допрашивали несколько бывших подчиненных Шипилова», ‒ указали в сообщении.

В свою очередь источник издания Faktologia сообщает, что Шипилов все это время находился в ХМАО именно из-за претензий силовиков.

«Наверно, месяца полтора назад ходили слухи, что он все-таки нашел работу в другом регионе. Но якобы из-за пожелания силовиков он все это время находится в Хантах. Возможно, у него есть подписка. По крайней мере, насколько я слышал, недавно он активно искал адвоката», – рассказал один из собеседников издания.

Напомним, что с 2016 года Алексей Шипилов возглавлял политический и информационный блок в правительстве ХМАО. В середине октября 2024 года он ушел в отставку, когда нынешний губернатор Югры Руслан Кухарук презентовал новый состав правительства региона.

«После смены губернатора в мае 2024 года Алексей Шипилов не стал сразу подавать в отставку, видимо, планируя сохранить пост. Однако в октябре, за несколько дней до назначения нового состава правительства уже избранным губернатором Русланом Кухаруком, он подал заявление об уходе. По мнению источников, такое решение он мог принять в связи с тем, что новый губернатор Руслан Кухарук «порезал» функционал Шипилова», ‒ добавила Faktologia.

В настоящее время пост первого заместителя губернатора Югры занимает Павел Тараканов.