Глава ХМАО Руслан Кухарук выбрал себе первого заместителя

Первым заместителем губернатора Югры назначили Павла Тараканова. Он будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Руслан Кухарук.

«Павел Владимирович будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности. Сегодня на заседании Правительства автономного округа он принес присягу, пообещав защищать интересы югорчан, руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, Уставом и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», — написал в своих социальных сетях глава Югры.

В ноябре 2024 года заместитель губернатора и руководитель представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ Павел Тараканов покинул свой пост. Он проработал в этой должности менее двух месяцев.

Ранее должность куратора внутренней политики в ранге первого заместителя губернатора Югры занимал Алексей Шипилов. Он ушел в отставку в середине октября, когда Руслан Кухарук презентовал новый состав правительства региона. Губернатор наградил Алексея Шипилова нагрудным знаком «За безупречную службу».