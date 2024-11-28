В двух городах ХМАО при ДТП пострадали пешеходы

Вчера, 27 ноября, в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых три пешехода получили травмы. Одно из происшествий случилось в Мегионе. Там 37-летний водитель «ВАЗ» наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый свет, сообщает ГАИ Югры.

«27 ноября около 17:05 в г. Мегион 37-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый», – указали в сообщении.

Следующий инцидент произошел в Октябрьском районе: 72-летний водитель «Hyundai», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, наехал на 15-летнего мальчика и 70-летнюю женщину.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один ребенок.

Ранее мы писали о том, что в Сургуте и Нижневартовске под колеса авто попали два пешехода, один из них несовершеннолетний.