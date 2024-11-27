В Нижневартовске водитель наехал на несовершеннолетнего пешехода

Вчера, 26 ноября, в двух городах ХМАО сбили двух пассажиров. Первый инцидент произошел днем в Сургуте, 35-летний водитель «Toyota» наехал на 58-летнего мужчину, сообщает ГАИ Югры.

«26 ноября 2024 года около 10:45 на улице Мелик-Карамова в городе Сургут, 35-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево» с главной дороги в жилую зону, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 58-летнего мужчину», – указали в сообщении.

Вечером этого же дня в Нижневартовске, 50-летний водитель «Daewoo» сбил 11-летнюю девочку.

«В вечернее время этого же дня в городе Нижневартовск, 50-летний водитель «Daewoo», при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий (красный) сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 11-летнюю девочку», – добавили в сообщении.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы.