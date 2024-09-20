Свадьба в Пыть-Яхе закончилась стрельбой, поножовщиной и уголовными делами

В это воскресенье, 15 сентября, в дежурную часть полиции Пыть-Яха поступили жалобы на звуки выстрелов от жителей домов по адресу Семёна Урусова. Как оказалось, на свадьбе произошла стрельба, передает УМВД России по ХМАО.

«Злоумышленники 2002 и 2005 годов рождения, приглашенные на свадьбу, произвели не менее 27 выстрелов из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места», – указали в сообщении.

Личности стрелков были оперативно установлены, оружие и патроны изъяты.

На молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия». На время расследования они находятся под стражей.

Тем же вечером в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что мужчине с ножевыми ранениями оказана помощь. Оперативники выяснили, что инцидент произошел на той же свадьбе. Между двумя гостями вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

«Оппоненты решили выяснить отношения, на встречу каждый привел по одному родственнику. Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой 36-летний мужчина ранил ножом 23-летнего потерпевшего. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», ‒ дополнили в источнике.

Похожий инцидент происходил в Сургуте на улице Губкина около дома №23. Тогда гости свадьбы тоже устроили стрельбу во дворе.