В Сургуте задержали гостей свадьбы, устроивших стрельбу

В Сургуте в минувшие выходные произошла свадьба со стрельбой. Инцидент случился на ул. Губкина около дома №23. Участники свадебного торжества устроили стрельбу в воздух из пистолета. Дебоширов и их автомобили местные жители сняли на видео.

«Мы предоставляем номер автомобиля и видео, чтобы сотрудникам полиции было легче добраться до любителей пострелять во дворе жилого дома! Мы хотим, чтобы в нашей стране, в нашем городе люди не боялись выходить на улицы», – сообщила «Русская община» в своей группе в VK.

Личности стрелков уже установили, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по ХМАО. Автомобиль стрелявших изъяли и отправили на штрафстоянку. Решается вопрос о привлечении гостей свадьбы к ответственности.