В ХМАО на новую программу расселения «авариек» направят 80 миллиардов рублей

Правительство Югры утвердило новую региональную программу по расселению аварийного жилья на 2024-2030 годы. На ее реализацию планируют направить более 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в документе на сайте правительства округа.

«В результате реализации программы планируется переселение 38 181 человека из 1 759 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 688 683,84 квадратных метра», – указали в документе.

Средства на переселение югорчан будут поступать из окружного бюджета. За шесть лет из казны района выделят более 57 миллиардов рублей, еще 16 миллиардов рублей предоставит Фонд развития территории. Около семи миллиардов рублей позаимствуют из муниципальных бюджетов.

Ранее мы писали о том, что в Югре раньше срока завершилась программа расселения аварийного жилья. Она была рассчитана до 2025 года. За пять лет в новые дома переехали более 28 000 югорчан.