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​Правительство Югры выделит 80 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

В ХМАО на новую программу расселения «авариек» направят 80 миллиардов рублей

​Правительство Югры выделит 80 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

Правительство Югры утвердило новую региональную программу по расселению аварийного жилья на 2024-2030 годы. На ее реализацию планируют направить более 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в документе на сайте правительства округа.

«В результате реализации программы планируется переселение 38 181 человека из 1 759 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 688 683,84 квадратных метра», – указали в документе.

Средства на переселение югорчан будут поступать из окружного бюджета. За шесть лет из казны района выделят более 57 миллиардов рублей, еще 16 миллиардов рублей предоставит Фонд развития территории. Около семи миллиардов рублей позаимствуют из муниципальных бюджетов.

Ранее мы писали о том, что в Югре раньше срока завершилась программа расселения аварийного жилья. Она была рассчитана до 2025 года. За пять лет в новые дома переехали более 28 000 югорчан.


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03 сентября в 14:05, просмотров: 750, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
03 сентября в 14:20
Губернаторы Югры приходят и уходят. А тема «борьбы с аварийным жильем» остаётся. И каждый новый Губернатор Югры, проведя инспекционную поездку по муниципалитетам, поднимает выпавший из рук ушедшего Губернатора Югры Натальи Комаровой «флаг борьбы с аварийным жильем». Вот и Руслан Кухарук запрограммировал себе на 5 лет «борьбу с аварийным жильем». Да и девелоперы воспряли духом, потому что под «соусом борьбы с аварийным жильем» можно ещё 5 лет строить свои гетто-муравейники, да и преференции ещё можно получить для этой «борьбы» из окружного бюджета. Можно бесконечно смотреть на то как горит огонь, как течёт вода в реке и как ликвидируется «аварийное жилье» в Югре.
Alkonowa1ow
03 сентября в 15:10
Почему эта борьба с аварийным и ветхим жильем растянулась на 20 лет? Помните, как Губернатор Югры Наталья Комарова в 2010 году поставила себе цель за пять лет ликвидировать балки, аварийное и ветхое жилье? Потом были ещё две пятилетки «неустанной борьбы» и наконец в 2024 году была объявлена Победа в этой 15-летней «борьбе с этим наследием прошлого». Что это за борьба была такая? Округ ежегодно вводит почти 1 миллион м2 жилья, а сегодня ВРИО Губернатора объявляет нам, что до 2030 года надо расселить ещё 688 тысяч м2 аварийного жилья. Как? Опять расселить? Сколько же можно расселять? Объяснение из «Белого чума» такое, что пока боролись с «наследием прошлого» до 2017 года, подоспело «наследие 2017-2025 г.г.» Ага! Как дракон: одну голову отрубишь -вырастают две. А почему налогоплательщики должны нести это бремя ликвидации аварийного жилья? И кто это аварийное жилье строил? Говорят это двухэтажные деревяшки и фенольных дома. Все эти дома строили нефтяники, строители, газовики. Почему округ должен заниматься переселением из данного ставшим вдруг аварийным этим жилым фондом ? Почему он должен тратить бюджетные деньги из федерального, муниципальных и окружных бюджетов? Потому что некие младореформаторы и их пахан Чубайс провели приватизацию всего жилья. И в деревяшках появились собственники этого по сути ветхого и не капительного жилья. Возник рынок жилья и теперь там проживают далеко не первые заселившиеся в эти деревяшки люди. Там уже произошёл «круговорот воды в природе», не одна смена собственников. Наверняка там уже проживают наши южные соседи, которые «не стояли» у истоков освоения нефти в Югре. Понятно, что виноваты и нефтяники, которые категорически не ставили своих людей в своё время из деревяшек в очередь на бесплатное капитальное жилье. Но почему мы должны обеспечивать людей, которые купили это жилье, ведь они знали что оно это жилье аварийное и процент износа там далеко за 70%. А теперь будем обеспечивать благоустроенными жильем за счёт бюджета всех перекупщиков? В этом вопросе власти не работали никогда и получилось то, что получилось.
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