Программа расселения аварийного жилья в Югре закончилась раньше срока

На территории Югры завершилась программа расселения аварийного жилья, которая была рассчитана до 2025 года. В ближайшее время в округе запустят новую адресную программу, говорится в региональном департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса.

«Изначально программа была рассчитана до 2025 года, однако власти округа справились с задачей раньше. За пять лет в новые дома по этой программе переехали более 28 тысяч югорчан, расселено 405,6 тысяч квадратных метров. Однако еще остались граждане, расселение которых осуществляется в судебном порядке. По результатам судебных решений их обеспечат жилыми помещениями в соответствии с законодательством», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, за счет средств региона реализуется вторая программа – расселение домов, попавших в список аварийных после 1 января 2017 года. За все время по двум программам расселено 858,9 тысяч квадратного метра жилья.

Уже в этом году в Югре приступят к переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022.