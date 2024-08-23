Жители Югры обеспокоены численностью диких животных в регионе

Накануне на 135 километре автодороги Сургут-Нижневартовск местные жители встретили очередного медведя. По обращениям горожан в регионе приняли решение отстреливать диких животных, сообщает администрация Нижневартовского района.

«Сообщаем, что по обращениям граждан, поступившим в социальных сетях, о выходе медведя на дорогу (Сургут-Нижневартовск, 135км), Департаментом недропользования и природных ресурсов Югры принято решение о проведении мероприятий по регулированию численности диких животных (медведей)», ‒ говорится в сообщении.

Отстреливать особей медведей будет общественная организация «Клуб любителей охоты и рыболовства» Нижневартовского района.

Ранее мы писали о том, что власти Лангепаса два месяца не могут прогнать медведя с черты города.