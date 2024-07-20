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​Жители Лангепаса не могут прогнать из города миролюбивого медведя

Власти Лангепаса два месяца пытаются выгнать медведя за пределы города

​Жители Лангепаса не могут прогнать из города миролюбивого медведя
Фото: freepik.com

Уже второй месяц в Лангепасе идет борьба с миролюбивым медведем. Все это время его не могут выгнать за пределы города. Животное видели охотники вблизи населенного пункта, рассказал «Вестнику» и.о. главы администрации Лангепаса Лев Агалаков.

«По утверждениям охотников-волонтеров, медведь находится на границе городской черты. Информация о местонахождении медведя направлена в соответствующие ведомства. Все необходимые меры по возвращению медведя в естественную среду обитания за пределы городской черты предпринимаются», — рассказал Агалаков.

Лангепас продолжают патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии, специалисты городской администрации и охотники. А также местные власти напоминают, что не стоит подходить к медведю, а тем более — подкармливать.

«Нужно исключить хранение в открытом доступе на придомовой территории пищевых продуктов и отходов. Если вы увидели медведя из окна, с балкона, не стоит отпугивать его громкими резкими звуками», — добавил и.о. главы.

Ранее в Сургутском районе медведь напугал людей, которые отдыхали рядом с озером.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 61, комментариев: 0
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