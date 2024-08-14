Тело еще одной пропавшей на реке женщины нашли в Сургутском районе

Сегодня на реке Малый Юган в Сургутском районе водолазы обнаружили тело еще одной женщины, пропавшей 8 августа вместе с семьей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального СУ СКР.

Семья из числа коренных народов Севера направлялась на моторной лодке на стойбище. В лодке находились семь человек, в том числе четверо детей. Они перестали выходить на связь и не добрались до места назначения. Утром 9 августа в реке обнаружили тело женщины, а 10 августа - перевернувшуюся лодку и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения.

«На сегодняшний день обнаружены и извлечены из воды тела двух женщин 1980 и 2001 годов рождения и двух детей 2022 и 2023 годов рождения. Поисковые мероприятия продолжаются», - уточнили в ведомстве.