Спасатели нашли тела двух детей, пропавших в Сургутском районе

В Сургутском районе спасатели обнаружили тела двух детей, пропавших во время сплава по реке Малый Юган. Дети плыли в лодке вместе с семьей ханты, которая пропала 8 августа, сообщила Ura.ru родственница погибших.

«Нашли годовалого и двухлетнего детей. Лодка тоже найдена. С Угута выдвинулась поисково-спасательная бригада на обе точки (где перевернулись две лодки). Люди, которые там находятся, в крайне тяжелом состоянии, им необходима медицинская помощь», – рассказала собеседница издания.

По данным МЧС, 8 августа семь человек отправились по реке Малый Юган на моторной лодке «Казанка». Они перестали выходить на связь и не добрались до места назначения. Утром 9 августа в реке обнаружили тело женщины, которая находилась в лодке. Еще одной женщине удалось спастись благодаря спасательному жилету. Следователи возбудили уголовное дело.