В Сургутском районе продолжаются поиски пропавших на реке людей

В Сургутском районе продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи из числа коренных народов Севера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 8 августа. Семь жителей района отправились на моторной лодке по реке Малый Юган к стойбищу, но не доехали. Утром 9 августа в реке нашли тело женщины, а 10 августа - перевернувшуюся лодку и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения. При визуальном осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено.

«Поисковые мероприятия продолжаются. В районе безвестного исчезновения группы работают следователи-криминалисты следственного управления, представитель Главного управления криминалистики СК России, сотрудники «Центроспас-Югория», ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, сотрудники органов внутренних дел», - уточнили в ведомстве.

К поискам также привлекались волонтеры, активную поисковую работу проводят местные жители из числа коренного населения.

В лодке находились муж с женой, трое маленьких детей, подросток и бабушка, пишет издание «Мегаполис» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Найдены погибшими пожилая женщина и двое ее внуков.