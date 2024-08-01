Прокуратура Сургутского района проверяет жалобы на водоснабжение в Белом Яре

Прокуратура Сургутского района проводит проверку по фактам, опубликованным в СМИ, о предоставлении жителям поселка Белый Яр водоснабжения ненадлежащего качества. Управление Роспотребнадзора по ХМАО отобрало пробы воды, которые показали несоответствие санитарно-химическим нормам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В целях устранения выявленных нарушений закона контролирующим органом выданы предписания ресурсоснабжающей и управляющей организациям, составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.3, 6.5 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)», - сказано в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, включая возможный перерасчет платы за водоснабжение для населения.

Ранее жители Белого Яра пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на то, что им длительное время поступает непригодная для употребления вода. Это приводит, по словам людей, к поломке бытовых приборов и дополнительным расходам.