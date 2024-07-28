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Жители Белого Яра пожаловались Бастрыкину на грязную воду

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в поселке Белый Яр

Жители Белого Яра пожаловались Бастрыкину на грязную воду
Фото: ru.freepik.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жительницы Белого Яра о ненадлежащем водоснабжении. Жители поселка жалуются на то, что им длительное время поступает непригодная для употребления вода. Это приводит к поломке бытовых приборов и дополнительным расходам, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«Местные жители, в том числе семьи с детьми, вынуждены нести дополнительные траты. Обращения в компетентные организации результатов не принесли, ремонтные работы водопроводной системы не проводятся», − сказано в сообщении.

СУ СКР по ХМАО начало процессуальную проверку. О ее результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 92, комментариев: 0
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