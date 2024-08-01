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​За наделю в Югре потушили восемь лесных пожаров

В большинстве случаев пожары в Югре произошли из-за гроз

​За наделю в Югре потушили восемь лесных пожаров
Фото: ru.freepik.com

С 22 по 29 июля в Югре потушили восемь лесных пожаров. Их причиной в 77% случаев стали грозы и в 23% – человеческий фактор, говорится в официальной группе региона «Югра» во «ВКонтакте».

«Площадь возгораний составила 128,37 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировано 43 ландшафтных и 271 лесное возгорание. Причины: 23% – человеческий фактор, 77% – грозы», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что силы, сформированные в Югре для борьбы с пожарами, включают 306 единиц техники, 787 пожарных и 25 летчиков-наблюдателей Базы авиационной и наземной охраны лесов.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 49, комментариев: 0
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