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​В Югре потушены все природные пожары

В лесах Югры не зафиксировано ни одного возгорания

​В Югре потушены все природные пожары
Фото pixabay.com

По официальной информации ФБУ «Авиалесоохрана», в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре ликвидированы все лесные пожары. Согласно оперативной сводке федерального ведомства, занимающегося контролем и охраной лесов, регион отсутствует в списке субъектов России, где существуют действующие лесные пожары.

Еще на минувших выходных Югра находилась на четвертом месте в десятке регионов страны по числу и площади лесных пожаров, с 22 пожарами, охватившими 1733 гектара. Ситуация требовала срочных мер, и в борьбу с лесным огнем активно включился временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук. Он управлял ситуацией через постоянно действующий оперативный штаб, задействуя дополнительные технические меры, силы и средства, включая помощь из соседней Тюменской области.

Руслан Кухарук поставил ответственным структурам задачу оперативно реагировать на угрозы, которые могут возникать рядом с населенными пунктами и объектами экономики и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

По информации правительства региона, силы, сформированные в ХМАО-Югре для борьбы с пожарами, включают 306 единиц техники, 787 пожарных и 25 летчиков-наблюдателей Базы авиационной и наземной охраны лесов. Для патрулирования и оперативного мониторинга разработаны 19 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 тысяч километров. Окружная специализированная диспетчерская служба авиалесоохраны для оперативного мониторинга обстановки перешла на круглосуточный режим работы. В муниципалитетах работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель». Предусмотрена возможность мониторинга со спутников.

Благодаря слаженной работе всех служб и принятия мер по ликвидации пожаров, на сегодняшний день все лесные пожары в регионе успешно потушены. Этот результат подчеркивает важность координации и оперативного реагирования в борьбе с лесными пожарами, а также необходимость использования современных технологий для мониторинга и контроля ситуации в лесах.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 127, комментариев: 0
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