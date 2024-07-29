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В югорском лесу со вчерашнего дня ищут грибника

В ХМАО грибник ушел в лес и пропал

В югорском лесу со вчерашнего дня ищут грибника
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В ХМАО со вчерашнего дня ищут 57-летнего мужчину, который ушел в лес за грибами и пропал. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

«Накануне около 14 час. 00 мин. 57-летний мужчина ушел за грибами в лес в районе поселка Октябрьское и не вернулся. Теперь его ищут спасатели», − сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нужно сделать перед походом в лес:

  • возьмите компас, нож, спички, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек;
  • спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя;
  • возьмите свисток, он тоже пригодится;
  • наденьте яркую одежду;
  • выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты;
  • ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Подробнее о том, что делать, если заблудился в лесу, мы рассказали здесь.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 74, комментариев: 0
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