В ХМАО грибник ушел в лес и пропал

В ХМАО со вчерашнего дня ищут 57-летнего мужчину, который ушел в лес за грибами и пропал. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ГУ МЧС.

«Накануне около 14 час. 00 мин. 57-летний мужчина ушел за грибами в лес в районе поселка Октябрьское и не вернулся. Теперь его ищут спасатели», − сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нужно сделать перед походом в лес:

возьмите компас, нож, спички, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек;

спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя;

возьмите свисток, он тоже пригодится;

наденьте яркую одежду;

выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты;

ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Подробнее о том, что делать, если заблудился в лесу, мы рассказали здесь.