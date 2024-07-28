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Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС

Что делать, если заблудился в лесу? Пошаговое руководство для потерявшихся

Выжить в лесу // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Заблудиться в лесу может каждый, поэтому важно быть готовым и знать, как правильно действовать в такой ситуации. В этом обзоре - основные рекомендации по подготовке к походу в лес и действиям в случае, если вы потерялись.

Как подготовиться?

Сообщите о своих планах:

Перед выходом из дома обязательно сообщите родственникам и друзьям, в какой лес и на какое время вы уходите. Это значительно облегчит поиск в случае пропажи.

Выбор одежды:

Наденьте яркую одежду, чтобы спасателям было легче вас обнаружить. Избегайте темных и камуфляжных цветов.

Одевайтесь теплее, чем кажется необходимым: в лесу может быть значительно холоднее, чем в городе.

Что взять с собой?

Полностью заряженный телефон.

Еду и воду.

Нож.

Спички или зажигалку.

Свисток – он слышен дальше, чем человеческий голос.

Карманный фонарик.

Дождевик.

Лекарства, если вы принимаете их постоянно.

Что делать, если вы заблудились?

Связь с экстренными службами:

Как только вы поняли, что заблудились, остановитесь и позвоните 112. Даже если нет связи, попробуйте сделать экстренный звонок – он может пройти даже без покрытия.

Сообщите оператору свои данные: ФИО, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья и телефоны родных.

Оставаться на месте:

Оставайтесь там, где есть связь. Не делайте лишних звонков, чтобы сохранить заряд аккумулятора.

Держите телефон в сухом и теплом месте: в рюкзаке или во внутреннем кармане.

Дополнительные меры

Оглядывайтесь вокруг:

Если заметите линию электропередач или лесную просеку, перейдите туда и ждите. На открытой местности вас будет легче найти.

Прислушивайтесь:

Если вас ищут, вы можете услышать, как вас зовут. Спасатели могут использовать сирену. Кричите в ответ или свистите.

Разведите костер:

Разожгите костер, чтобы согреться и отпугнуть хищников. Он также подскажет спасателям ваше местоположение.

Экономия ресурсов:

Экономно расходуйте воду, пейте маленькими глотками. Можно собрать дождевую воду, выкопав ямку и выложив ее листьями.

Безопасность:

Не залезайте на деревья. Скорее всего, это не поможет сориентироваться, а вы рискуете получить травму.

Заключение

Следуя этим простым, но важным советам, вы сможете значительно повысить свои шансы на выживание, если потеряетесь в лесу. Главное – сохранять спокойствие и действовать разумно.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 132, комментариев: 0
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