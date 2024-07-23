16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,7805   EUR  95,7591  

Новости

Больше новостей
Вам не скучно летом в Сургуте?
Комментировать
0
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Вам хватает денег на отпуск?

Нынче – нет, раньше хватало 32.3%

Нет, как и всегда 30%

Хватает 25.4%

Нет отпуска 12.3%

Всего голосов: 130

Комментировать
0
Доносить на пьяных водителей за вознаграждение − это:

Нормально 70%

Как-то не очень 23.3%

Не знаю 6.7%

Всего голосов: 120

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре за прошедшую неделю потушили 38 пожаров

Специалисты Югры ликвидировали 38 возгораний за неделю

​В Югре за прошедшую неделю потушили 38 пожаров
Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО

В ХМАО за неделю, с 15 по 21 июля, ликвидировали 38 пожаров. Огнеборцы спасли материальные ценности на сумму более 130 миллионов рублей, сообщает Главное управление МЧС России по Югре.

Возгорания случались на строениях, в числе которых жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки и другие. Всего из-за пожаров пострадали 15 объектов, а десять ‒ полностью уничтожены.

«Травмы получили два человека. Огнем повреждено восемь единиц техники. На воде зафиксировано пять происшествий, спасено пять человек, из них один ребенок. Погибло два человека», ‒ указали в сообщении.

Главное управление МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что с 8 по 15 июля в округе ликвидировали 86 лесных возгораний. В большинстве случаев причинами пожаров являлся человеческий фактор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:35, просмотров: 117, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 882
  2. ​Девочка-подросток угрожала ножами прохожим в Сургуте 647
  3. ​В Сургуте наказали 52 человек за нарушение правил благоустройства 525
  4. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 468
  5. ​Еще одну деревню Тюменской области подключили к газопроводу 417
  6. ​Реализацию региональных проектов в области цифровой экономики обсудили в Тюмени 412
  7. ​Ханты-Мансийский НПФ повышает финансовую грамотность у детей 406
  8. ​В Югре снизилось количество выданных ипотечных кредитов 400
  9. ​Волонтеры проекта «Гиды 55+. Перезагрузка» весь июль проводят бесплатные экскурсии по Тюмени 393
  10. ​Новый сервис помогает инвесторам выбрать участок для бизнеса в Тюменской области 384
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2674
  2. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1997
  3. ​Знакомое и не очень зло 1976
  4. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 1794
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1729
  6. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1668
  7. ​В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели женщины на протоке Черная 1613
  8. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 1509
  9. ​Сегодня пешком прошли по моему избирательному округу с главой Сургута, и сразу множество проблем сдвинулось с мёртвой точки 1466
  10. ​Приятный сюрприз 1426
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6959
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5207
  3. Гулянье на Черной 5017
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4222
  5. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3772
  6. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3679
  7. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3549
  8. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3539
  9. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3147
  10. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 2900

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика