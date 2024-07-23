Специалисты Югры ликвидировали 38 возгораний за неделю

В ХМАО за неделю, с 15 по 21 июля, ликвидировали 38 пожаров. Огнеборцы спасли материальные ценности на сумму более 130 миллионов рублей, сообщает Главное управление МЧС России по Югре.

Возгорания случались на строениях, в числе которых жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки и другие. Всего из-за пожаров пострадали 15 объектов, а десять ‒ полностью уничтожены.

«Травмы получили два человека. Огнем повреждено восемь единиц техники. На воде зафиксировано пять происшествий, спасено пять человек, из них один ребенок. Погибло два человека», ‒ указали в сообщении.

Главное управление МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее мы писали, что с 8 по 15 июля в округе ликвидировали 86 лесных возгораний. В большинстве случаев причинами пожаров являлся человеческий фактор.