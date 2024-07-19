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​В Югре за прошедшую неделю потушили 86 лесных пожаров

Специалисты Югры ликвидировали 86 возгораний за неделю

​В Югре за прошедшую неделю потушили 86 лесных пожаров
Фото: ru.freepik.com, Депнедра Югры / t.me

В ХМАО за неделю увеличилось количество лесных пожаров. Всего с 8 по 15 июля в округе ликвидировали 86 лесных возгораний. Площадь горения также стала больше ‒ с 540 до 2 179,94 гектар. Информацию об этом сообщил Департамент недропользования и природных ресурсов Югры в своем телеграм-канале.

«За минувшую неделю ‒ с 8 по 15 июля, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 86 лесных пожаров на площади 2179,94 га», ‒ говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в округе потушили 41 ландшафтное возгорание и 189 лесных пожаров.

Депнедра Югры отметили, что причинами пожаров в 74% случаев является человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности). В остальных 26% возгорания возникли из-за гроз.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 88, комментариев: 0
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