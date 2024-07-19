Паводок отступает: в Югре уменьшается количество затопленных домов и участков

В Югре количество затопленных из-за паводка приусадебных участков сократилось до 1,9 тысячи, а затопленных дачных домов стало меньше 680. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС в оперативной сводке.

«На территории автономного округа подтоплены 1 990 приусадебных участков и 672 дачных дома в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса и Мегиона, а также в населенных пунктах Былино, Вампугол, Соснина, на территории земель Зайцева Речка Нижневартовского района и в населенных пунктах Ханты-Мансийского района», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 18 июля, в Югре оставались затопленными 2 111 приусадебных участков и 729 дачных домов.

Уровень воды в Оби на утро 19 июля составил 928 см, сократившись за сутки на 6 см.

Критической отметки в 980 см уровень воды в Оби достиг в начале июля. Тогда количество затопленных участков превысило 2,6 тысячи, а домов — почти тысячу. Спустя несколько дней уровень воды начал постепенно снижаться.