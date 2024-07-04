Почти тысячу дачных домов затопило в Югре

В ХМАО прекратился рост уровня воды в реке Обь, но приусадебные участки и дачные дома продолжает топить. За минувшие сутки затопило 79 участков и 63 дома, следует из оперативной сводки регионального ГУ МЧС.

«На территории четырех муниципальных образований подтоплены 2 661 приусадебный участок, 962 дачных дома. В том числе в Нижневартовске - 1 930 участков и 959 дачных домов, Лангепасе - 306 участков и 3 дачных дома, Мегионе - 334 участка, селе Былине Нижневартовского района - 26 участков, селе Вампуголе Нижневартовского района - 9 участков, деревне Соснина Нижневартовского района - 12 участков, в СОТ на территории земель поселения Зайцева речка Нижневартовского района - 44 участка», - сказано в сообщении.

На утро 4 июля уровень воды в реке Обь составил 980 см. За прошедшие сутки он не изменился.