Мэр Белоярского встретил медвежонка в лесу во время рабочей поездки

Глава Белоярского Сергей Маненков во время рабочей поездки встретил медвежонка в лесу. Инцидент произошел недалеко от города, когда чиновник направлялся в село Верхнеказымское. Он сразу же сообщил об этом соответствующим службам.

«Утром, направляясь с рабочим визитом в с.п. Верхнеказымский, отъехав недалеко от города, встретил по дороге медвежонка. Сразу сообщил соответствующим службам. Ситуация на контроле», – написал мэр в своих социальных сетях.

Медведи часто выходят к людям в Югре. Один из таких инцидентов произошел в середине мая на трассе Сургут - Федоровский. Трое медвежат выбежали к людям на дорогу. Найти медведицу не удалось. Животных отправили в Тверской центр реабилитации медвежат.