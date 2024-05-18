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​Найденных в ХМАО медвежат отправят в Тверскую область

Найденных в Югре медвежат-сирот отправят в Тверской центр спасения

​Найденных в ХМАО медвежат отправят в Тверскую область
Фото: скрин видео / телеграм-канал "Сова сказала"

Трех медвежат, найденных на трассе в ХМАО, отправят в Тверской центр спасения. Первое время животные проведут там, а, когда подрастут, их выпустят в естественную среду обитания. Об этом сообщил заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Югры Александр Комиссаров.

«Панируется отправка трех медвежат из охотхозяйства «Еловое» в специализированный реабилитационный центр Твери.Как только мы получим подписанный учреждением договор и заключение Ветслужбы о том, что медвежата здоровы, и если никаких сбоев не будет, то отправлять их будем где-то в понедельник» , – рассказал Комиссаров «Вестнику Сургутского района».

Доставлять медвежат будут самолетом. Их посадят в специальные, подходящие по габаритам ящики.

Медвежат обнаружили в начале мая на 18 км трассы Сургут - Федоровский. Животные выбежали к людям на дорогу. Найти медведицу не удалось.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 146, комментариев: 0
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