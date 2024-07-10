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В Югре 11 июля ожидается непогода: сильный дождь, гроза и ветер

В Югре 11 июля ожидаются сильные дожди и гроза: МЧС призывает к осторожности на дорогах

В Югре 11 июля ожидается непогода: сильный дождь, гроза и ветер
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО завтра, 11 июля, местами на западе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным регионального МЧС, в течение дня ожидаются сильные дожди, ветер порывами до 16 м/с, гроза.

В ведомстве рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

Будьте внимательны на дороге. Если находитесь в пути, следите за дорожной ситуацией и снизьте скорость.

Избегайте открытых пространств. В случае грозы старайтесь находиться в безопасных помещениях.

Следите за погодными условиями. Обращайте внимание на актуальные прогнозы погоды и оперативную информацию от местных властей.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидается аномальная жара до +33 градусов.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 90, комментариев: 0
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