В Югре 11 июля ожидаются сильные дожди и гроза: МЧС призывает к осторожности на дорогах

В ХМАО завтра, 11 июля, местами на западе прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным регионального МЧС, в течение дня ожидаются сильные дожди, ветер порывами до 16 м/с, гроза.

В ведомстве рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

Будьте внимательны на дороге. Если находитесь в пути, следите за дорожной ситуацией и снизьте скорость.

Избегайте открытых пространств. В случае грозы старайтесь находиться в безопасных помещениях.

Следите за погодными условиями. Обращайте внимание на актуальные прогнозы погоды и оперативную информацию от местных властей.

Ранее сообщалось, что в ХМАО ожидается аномальная жара до +33 градусов.