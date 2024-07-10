16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0031   EUR  95,3447  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В ХМАО придет аномальная жара до +33 градусов

В регионе ожидается небольшой дождь с грозами и жара

​В ХМАО придет аномальная жара до +33 градусов
Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 10 июля, в отдельных районах ХМАО прогнозируют осадки и ветер до 13 м/с. Температура воздуха достигнет 28-33 градуса тепла, сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В Ханты-Мансийске сегодня будет солнечно и довольно жарко. С утра на градуснике можно увидеть до +23 градусов. Вечером станет еще жарче ― до +29 градусов.

В Сургуте на протяжении дня будет малооблачно и без осадков. Утром температура воздуха дойдет до +18 градусов, к обеду ― до +25 градусов.

В Нефтеюганске температура повысится до +26 градусов, а в Нижневартовске будет прохладнее на пару градусов. Хоть небо и затянет облаками, ждать дождя не придется. Однако может подняться сильный ветер.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:14, просмотров: 105, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В ТЦ Нижневартовска произошло кровавое самоубийство 702
  2. ​Взглянул на проблему изнутри: Максим Слепов проехался на общественном транспорте в Сургуте 630
  3. ​Пресс-секретарь Думы Сургута перешла на работу в администрацию 569
  4. ​Лишь один выпускник набрал 400 баллов по ЕГЭ на всю Россию 568
  5. ​Исполняющим обязанности председателя Думы Сургута назначили Александра Олейникова 520
  6. ​В Сургуте проверяют пансионат для пожилых людей и инвалидов 507
  7. ​В Сургуте ищут пригодный для купания водоем 501
  8. ​Как развивается бизнес в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 479
  9. ​В Госавтоинспекции ХМАО назвали города-антилидеры по числу ДТП 467
  10. ​Собственников гаражей ГСК «Сибиряк» из Сургута просят проголосовать за нового председателя 440
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2640
  2. Гулянье на Черной 2451
  3. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2279
  4. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1616
  5. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1579
  6. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1573
  7. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 1393
  8. ​Проблемы с коммуникациями и шум от колоколов: вартовчане протестуют против храма 1387
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 1336
  10. Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится? 1299
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6931
  2. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5820
  3. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5630
  4. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3918
  5. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3752
  6. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3446
  7. Время, вперёд! 3012
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3003
  9. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2861
  10. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 2688

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика