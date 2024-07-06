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Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится?

Нашествие мошек в ХМАО может продлиться до осени

Югорчан атакуют мошки. Когда это закончится?
Фото: ru.freepik.com

Нашествие мошек в югорских городах и поселках может продлиться до конца лета, считает кандидат биологических наук и старший научный сотрудник СурГУ Николай Наконечный. По его мнению, благоприятные условия для размножения мошек сохранятся до сентября при условии регулярных дождей.

«В этом сезоне для гнуса созданы хорошие условия, чтобы размножаться. Если брать в расчет то, что до сентября будут периодически лить дожди, не будет сухой погоды, то весь летний сезон нужно ожидать, что будет такая тенденция», – рассказал эксперт «Вестнику Сургутского района».

Насекомые активно атакуют жителей ХМАО, но, несмотря на это, эксперт подчеркивает потенциальные негативные последствия их уничтожения для экологии. Попытки локального контроля популяции, например, через осушение водоемов, могут навредить экосистеме, так как мошка является источником питания для других животных и птиц.

Ранее доктор биологических наук Владимир Стариков предрек нашествие комаров и мошек в ХМАО. По его оценке, благоприятные условия для размножения насекомых создают половодье и теплая погода.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 79, комментариев: 0
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