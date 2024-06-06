В Югре из-за паводка возможно нашествие комаров и мошек

В ХМАО этим летом возможно нашествие комаров и мошек. Благоприятные условия для их размножения создают половодье и теплая погода, сообщил «Вестнику» доктор биологических наук, профессор Сургутского государственного университета Владимир Стариков.

«Если наводненность повышается – комаров много. Если водоемы будут заполнены, мест для выплода будет больше, соответственно, они будут нам активно досаждать», - сказал Владимир Стариков.

По его словам, также влияет температура. Если лето в ХМАО будет жарким, как предсказывают синоптики, это также может способствовать увеличению численности комаров и мошек.

Пока насекомых в Югре мало, что объясняется холодной и затяжной весной.